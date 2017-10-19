Во Львове из-за отравления госпитализировали 12 человек

Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

Как отмечается, первые пострадавшие от отравления появились в воскресенье после празднования свадьбы в заведении. Впоследствии за помощью к медикам обратились еще люди, которые питались в том же ресторане в понедельник, 16 октября.

Так, с диагнозом острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек, включая обоих детей. Кроме того, еще один человек находится на амбулаторном лечении.

"Госпитализированы пациенты в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении городского совета.

Кстати, в ресторане после массового отравления наведались правоохранители, заведение закрылось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Винницкой области – в поселке Горячковка Крыжопольского района 30 человек недавно отравились на свадьбе. Все пострадавшие употребляли на свадьбе пищу - в местной столовой.