Во Львове из-за отравления госпитализировали 12 человек

В течение последних трех дней за медицинской помощью в результате пищевого отравления обратились по меньшей мере 12 человек. Все пострадавшие питались в местном львовском ресторане "Панська чарка".
Об этом сообщает пресс-служба управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.
Как отмечается, первые пострадавшие от отравления появились в воскресенье после празднования свадьбы в заведении. Впоследствии за помощью к медикам обратились еще люди, которые питались в том же ресторане в понедельник, 16 октября.
Так, с диагнозом острой кишечной инфекции госпитализированы 11 человек, включая обоих детей. Кроме того, еще один человек находится на амбулаторном лечении.
"Госпитализированы пациенты в состоянии средней тяжести", - сказано в сообщении городского совета.
Кстати, в ресторане после массового отравления наведались правоохранители, заведение закрылось.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Винницкой области – в поселке Горячковка Крыжопольского района 30 человек недавно отравились на свадьбе. Все пострадавшие употребляли на свадьбе пищу - в местной столовой.