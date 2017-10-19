В Сумах разгерметизировалась автоцистерны с аммиаком - ФОТО

Инцидент произошел около двух часов дня на улице Скрябина. По предварительной информации, чрезвычайное происшествие случилось на территории одного из предприятий.

Как сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в машине случилась разгерметизация запорной арматуры в автомобильной цистерне емкостью 20 тонн во время слива-налива аммиака.

В автоцистерну было загружено около пяти тонн, - говорится в сообщении. В ведомстве также заверили, что сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения и мобильная оперативная группа управления ГосЧС. Спасатели создали водяную завесу, которая локализовала пары аммиака и предотвратила их распространению. Территория вокруг оцеплена, а на месте инцидента дежурит бригада экстренной медицинской помощи.

По предварительным данным никто из людей не пострадал. Угрозы жизни и здоровью населения так нет, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с начала года зарегистрировано 138 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 140 человек.