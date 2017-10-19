В Одесском изоляторе женщина совершила суицид

По его словам, самоубийство совершила та самая женщина, которая недавно задушила подушкой своего трехмесячного ребенка. Сокамерница, которая спала на нижней койке ощутила на себе калпи крови на себе и вызвала охрану, однако спасти женщину не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Одессе разгорелся скандал вокруг одной из пенитенциарных служб, где узники жаловались на жестокое обращение к ним охранников и персонала, на периодическое физическое насилие, недоедание, а также запретов на связь с родственниками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одном из домов Харькова, парень покончил с жизнью, выпрыгнув с пятого этажа.