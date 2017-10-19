В Николаеве неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие

В результате инцидента пострадала женщина и два мужчины. Травмы также получил свидетели инцидента.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, происшествие произошло на улице Лазурной в микрорайоне Намыв Заводского района Николаева. На данный момент полиция опрашивает участников событий и проводит первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное дело по статье Уголовного Еодекса Украины "Хулиганство". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Мэриленд в среду, 18 октября, на территории бизнес-парка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек.