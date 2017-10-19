В Кропивницком чиновник попался на взятке

Так, чиновник был пойман при попытке дать местному прокурору взятку. Такие данные распространила пресс-группа СБУ на Кировоградщине. Правоохранителями было установлено, что глава пенитенциарного учреждения планировал дать десять тысяч гривен взятки прокурору.

Взятка была нужна, чтобы прокурор "не заметил" некоторых нарушений, выявленных при проверке учреждения, а также чтоб он не привлекал его как главу к ответственности. Чиновник сразу сообщил правоохранителям о "предложении".

Как сообщал УРА-Информ, на взятке попался работник столичной миграционной службы.