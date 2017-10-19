В Харькове произошла трагедия на дороге, шесть погибших - ВИДЕО

Об этом в сообщил народный депутат Украины, бывший советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, девушка-водитель Lexus RX 350 1997 года рождения на большой скорости проехала на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg. В результате Lexus, который откинуло на тротуар, где стояли люди, перевернулся на крышу.

"Скрип шин, колес, скрежет металла, и я просто понимаю, что что-то мне летит в лицо. И я понимаю, что мне прилетел кусок металла в лицо", - жалуются очевидцы страшной аварии.

К сожалению, от полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей. Еще пять пешеходов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На данный момент медики борются за их жизнь.

Примечательно, что водители обеих транспортных средств остались живы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Теперь водитель Lexus грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кропивницкий водитель маршрутки сбил женщину с маленьким ребенком, который находился в коляске.