В Харькове произошла трагедия на дороге, шесть погибших - ВИДЕО
Вчера вечером, 18 октября, на улице Сумской в Харькове под управлением девушки-водителя случилась ужасная авария. Виновница ДТП вылетела на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов.
Об этом в сообщил народный депутат Украины, бывший советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Согласно его словам, девушка-водитель Lexus RX 350 1997 года рождения на большой скорости проехала на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg. В результате Lexus, который откинуло на тротуар, где стояли люди, перевернулся на крышу.
"Скрип шин, колес, скрежет металла, и я просто понимаю, что что-то мне летит в лицо. И я понимаю, что мне прилетел кусок металла в лицо", - жалуются очевидцы страшной аварии.
К сожалению, от полученных травм скончались уже шесть ни в чем не повинных людей. Еще пять пешеходов госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На данный момент медики борются за их жизнь.
Примечательно, что водители обеих транспортных средств остались живы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Теперь водитель Lexus грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.