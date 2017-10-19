В Канаде два поезда с опасными веществами сошли с рельсов - ФОТО

Причиной аварии стал сильный ветер. К счастью, в результате инцидентов удалось избежать разлива или протекания опасных веществ.

Как сообщает CBC News, аварии произошло в провинциях Альберте и Эдмонтон. Вместе с тем жителей нескольких домов в непосредственной близости от мест аварии все же эвакуировали на короткий срок.

Жертв среди железнодорожников удалось избежать.

При этом во время второй аварии, которая произошла в 200 километрах от столицы провинции города Эдмонтон, пять вагонов сорвались с обрыва и пролетели несколько десятков метров до дна ущелья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Флорида в среду вечером, 18 октября, самолет врезался в автомобиль. В результате аварии пострадали пять человек. Как сказано в сообщении местной полиции, инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг.