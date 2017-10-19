19:15 19.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Броварах мужчину с автоматом задержали на детской площадке

В Киевской области в Броварах мужчина з автоматом разгуливал на детской площадке. Об этом сообщили пресс-службе УПД области.

В Броварах мужчину с автоматом задержали на детской площадке

По информации ведомства, на линию "102" Броварского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе дома на детской площадке по улице Короленко, неизвестный угрожает оружием несовершеннолетним.

По прибытию, правоохранители задержали мужчину с предметом похожим на автомат "Калашникова". Оружие находилась у него на правом плече, без чехла.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Назначена экспертиза.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Добавим, если оружие будет признано огнестрельным, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", государственный концерн "Укроборонопром" представил новую модель автоматического оружия - карабин M4 - WAC-47. В концерне сообщают, что новая модель карабина была разработана по новейшим стандартам НАТО. 


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