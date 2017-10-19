В больнице умер еще один пострадавший в харьковской аварии- ФОТО

В больнице ночью умер еще один пострадавший. Как сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, за рулем внедорожника находилась женщина 1997 года рождения.

Она двигалась по улице Сумской в ​​направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался "Volkswagen". По неизвестным пока причина иномарки столкнулись, после чего "Lexus" выбросило на тротуар, где находилась группа граждан, - рассказали в полиции, добавив, что водители обеих авто остались живы.

Их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

Вместе с тем по данным полиции среди погибших Евтеев Александр, 27 лет, Кобисева Нина, 28 лет, Умаева Елена. В то же время в больницу были доставлены Берченко Елена, 25 лет, Неудачин Юрий, 24 года, Нестеренко Оксана, 36 лет. Личности еще двух женщин пока не установлено, однако известно, что одна из них беременная женщина, которая доставлена ​​в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больнице, - пояснили правоохранители.

Напомним, в целом в результате ДТП в Харькове пострадали 11 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Харькове в среду вечером, 18 октября, внедорожник въехал в толпу людей. В результате страшной аварии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы.