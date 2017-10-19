Суд арестовал виновницу смертельной аварии в Харькове, - Аваков

В четверг, 19 октября, суд принят соответствующее решение. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, сейчас полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, которая была задействована в дорожно-транспортное происшествии в результате которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение.

Как написал на своей страничке в социальной сети министр, он выражает соболезнования семьям погибших и напоминает, что ДТП погибли шесть человек, еще пятеро, в том числе беременная женщина, находятся в больнице с тяжелейшими травмами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке улицы

Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар наехал людей. В результате 11 пешеходов пострадали. При этом шестеро из них погибли.