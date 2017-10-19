Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в бизнес-парке в штате Мэриленд

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, в городе Эджвуд штата Мэриленд из-за перестрелки погибли три человека, еще трое пострадали. В данный момент двое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Также правоохранители установили, что мужчина который устроил стрельбу оказался 37-летний Ради Лабиб Принс.

Согласно словам начальника полиции в штате Делавэр, мужчина отбросил пистолет и начал убегать, когда полиция заметила его в городе. Так, подозреваемый мужчина был задержан в штате Делавэр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в американском университете Вирджинии в городе Сент-Питерсберг неизвестные устроили перестрелку, вследствие чего пострадал по меньшей мере один человек.