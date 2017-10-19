На Житомирщине микроавтобус въехал в отбойник: погиб человек

В Житомирской области на автотрассе Степок-Андрушевка-Вчерайше автобус въехал прямо в отбойник, по итогам чего погибла женщина, а также еще двое травмированы – получены травмы различной степени тяжести. Про это речь идет в сообщении полиции Житомирщины.

Сообщается, что авария эта произошло на мосту. Согласно данным правоохранителей - за рулем находилась 26-летняя женщина-водитель, которая не справилась с управлением в тумане автомобилем марки "Фольксваген Т4" и влетела в отбойник. По итогам аварии 38-летняя пассажир погибла на месте, еще одна пассажир-девушка отправлена в реанимацию. Сама же водитель получила перелом бедра и доставлена в травматологию.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове 18-го октября вечером произошло резонансное ДТП – девушка-водитель выехала на тротуар, где как раз стояли десятки людей.