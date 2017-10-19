11:23 19.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176655:roman

На Одещине изъяли 200 кг конопли

В Белгород-Днестровском районе Одесской области правоохранители обнаружили 200 кг конопли. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

На Одещине изъяли 200 кг конопли

Согласно информации службы, сотрудники полиции обнаружили плантацию конопли, где выращивалось 100 кустов. При обыске дома "плантатора" было изъято 215 кг конопли, 200 расфасованных бумажных пакетов и более 140 шариков из фольги с наркотическим веществом, а также почти 4000 гривен, свыше 1600 долларов и несколько сотен евро.

Общая стоимость наркотического вещества составила 16 млн гривен. Все доказательства отправлены на специальную экспертизу. На данный момент полиция задержала одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Черниговщине была выявлена замаскированная плантация конопли.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив