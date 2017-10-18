В Житомире лесники обнаружили незаконную вырубку дубов

Об этом сообщил директор Городницкого лесхоза Виктор Мельник.

По его словам, около трех часов ночи рейдовая бригада Червоновильского лесничества наткнулась на место массовой вырубки дуба. Охранники были встречены выстрелами неизвестных мужчин, которые отобрали у лесных охранников телефоны и оружие и пригрозили расправой.

Затем преступники скрылись на грузовиках, лесники не стали преследовать вооруженных "предпринимателей", так как те готовы были открыть огонь в случае, если лесники последуют за их автомобилями.

Руководитель отдела коммуникаций Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко сообщил о возбуждении уголовного дела, на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье ураганный ветер повалил более 300 гектаров леса.