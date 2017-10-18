В Турции обвалилась шахта, погибли шесть человек

В результате инцидента погибли шесть шахтеров. Как сообщает телеканал NTV, на место происшествия прибыли спасатели и медики.

По состоянию на утро спасателям удалось спасти двоих шахтеров. В свою очередь Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что у шахты нет лицензии на проведение работ, она была отозвана еще в 2013 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Волынской области произошло частичное разрушение четырех этажного железобетонного здания. В результате чего погиб один человек. Об этом сообщает областное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.