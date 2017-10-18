20:58 18.10.2017 | Происшествия | Новости
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В США в бизнес-парке открыли стрельбу, пять человек ранены

В американском штате Мэриленд в среду, 18 октября, на территории бизнес-парка произошла стрельба.

В США в бизнес-парке открыли стрельбу, пять человек ранены

В результате инцидента пострадали пять человек. Как сообщил местный шериф на своей странице в Twitter, что он подтверждает ранение людей.

Нападавший скрылся с места преступления. Полиция сейчас ищет злоумышленника.

Вместе с тем местная полиция прибыла на место инцидента и попросила население по возможности избегать площадь, на которой произвели выстрелы.

Кроме того, предприятия приостановили свою деятельность в этом районе. В пяти расположенных неподалеку школах ученикам запретили покидать территорию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хельсингборг южной шведской провинции Сконе в ночь на среду, 18 октября, прогремел сильный взрыв, у входа в здание полиции. По словам правоохранителей, в отделение полиции поступил ряд телефонных звонков о сильном взрыве, прозвучавшем в районе Берга.


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