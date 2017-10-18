В районе Калиновки продолжают находить боеприпасы

Отмечаеться, что по состоянию на семь часов утра, 18 октября, открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины производится очистка местности от взрывоопасных предметов в двух километровой зоне вокруг арсенала.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 26 тыс. 852 га территории, обнаружено и изъято две тыс. 734 взрывоопасных предмета.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено два пожарных танка, две инженерные машины разграждения МО Украины и более двух тысяч работников специальных служб.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории военного склада в поселке Калиновка Винницкой области продолжается одиночная детонация боеприпасов. Спасатели и полиция изымаются взрывоопасные предметы.