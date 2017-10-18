В Пакистане подорвался полицейский грузовик, есть жертвы

Как отмечается, автомобиль, в котором находилось 35 полицейских, подорвался на придорожной мине. Однако сейчас эта информация официально пока не была подтверждена. Известно только то, что в результате взрыва грузовика с правоохранителями погибли четверо полицейских и двое гражданских.

Кроме того, восемь пострадавших были госпитализированы.

В настоящее время на место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район взрыва.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пакистане в городке Гандава провинции Белуджистан в мусульманском храме суфитов подорвался смертник. В результате теракта погибло 18 человек, еще более 20 пострадали.