10:33 18.10.2017 | Происшествия | Новости
100176534:labazovych

В Пакистане подорвался полицейский грузовик, есть жертвы

Из-за взрыва в городе Кветта на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере шесть, среди них были как полицейскме, так и гражданские. Еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. 

В Пакистане подорвался полицейский грузовик, есть жертвы

Как отмечается, автомобиль, в котором находилось 35 полицейских, подорвался на придорожной мине. Однако сейчас эта информация официально пока не была подтверждена. Известно только то, что в результате взрыва грузовика с правоохранителями погибли четверо полицейских и двое гражданских. 

Кроме того, восемь пострадавших были госпитализированы. 

В настоящее время на место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район взрыва.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пакистане в городке Гандава провинции Белуджистан в мусульманском храме суфитов подорвался смертник. В результате теракта погибло 18 человек, еще более 20 пострадали.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив