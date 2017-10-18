В Пакистане подорвался полицейский грузовик, есть жертвы

Из-за взрыва в городе Кветта на северо-западе Пакистана погибли по меньшей мере шесть, среди них были как полицейскме, так и гражданские. Еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, автомобиль, в котором находилось 35 полицейских, подорвался на придорожной мине. Однако сейчас эта информация официально пока не была подтверждена. Известно только то, что в результате взрыва грузовика с правоохранителями погибли четверо полицейских и двое гражданских.
Кроме того, восемь пострадавших были госпитализированы.
В настоящее время на место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район взрыва.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Пакистане в городке Гандава провинции Белуджистан в мусульманском храме суфитов подорвался смертник. В результате теракта погибло 18 человек, еще более 20 пострадали.