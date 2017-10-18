В Кропивницком маршрутка сбила женщину с младенцем

Такие данные распространила пресс-служба управления патрульной полиции. Согласно информации – водитель маршрутки номер восемь осуществил наезд на женщину 1984 г. р. с ребенком в коляске. Ребенку, как оказалось, ещё нет года.

Согласно предварительной информации - женщина как раз переходила дорогу на ул. Попова - по пешеходному переходу. По итогам ДТП младенца доставили в местную больницу. Женщина же не пострадала.

Как сообщал УРА-Информ, около Винницы микроавтобус столкнулся с автомобилем – пострадало восемь граждан.