В Киевской области полиция снова остановила пьяную судью за рулем - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

По словам правоохранителей, на ул. Привокзальной был замечен автомобиль с механическими повреждениями. Так, полицейскими было принято решение проверить документы у водителя подозрительного транспортного средства. Оказалось, что за рулем находилась пяная женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

"Пьяная судья не имела права управлять транспортным средством, поскольку ее срок временного разрешения истек", - отметили в полиции.

В свою очередь следователи предложили женщине-водителю пройти медицинское обследование на определение состояния алкогольного опьянения, однако та отказалась.

В результате на эту женщину составили административный протокол уже третий раз за год.Таким образом, судью отстранили от управления, а автомобиль доставлен на площадку временного содержания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве пьяный водитель сбил троих детей. Девочка умерла на месте аварии, еще одну девочку и мальчика скорая помощь увезла в больницу.