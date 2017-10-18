22:33 18.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове внедорожник влетел в толпу людей, пять человек погибли - ФОТО

В центре Харькове в среду вечером, 18 октября, внедорожник въехал в толпу людей.

В Харькове внедорожник влетел в толпу людей, пять человек погибли - ФОТО

В результате страшной аварии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба полиции города, авария произошла около девяти часов вечера на улице Сумской. За рулем Lexus находилась женщина. Полиция уже ее арестовала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

При этом скорая помощь увезла раненных в больницу с травмами различной степени тяжести. Открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Теперь виновнице аварии грозит десять лет лишения свободы. Вместе с тем очевидцы рассказали, что наезд произошел после столкновения двух иномарок - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 октября - в городе Кропивницкий водитель маршрутки сбил женщину с маленьким ребенком, который находился в коляске.


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