В Японии загорелся истребитель

Об этом передает NHK.

Сообщается, что инцидент произошел в префектуре Ибараки, где размещается база военно-воздушных сил Японии на острове Хонсю. В результате возгорания истребителя пилоты получили небольшие ожоги, а сам самолет удалось потушить в течении 30 минут.

Военные подтвердили, что возгорание произошло из-за сильного трения шасси истребителя и поверхности взлетной полосы. Само воздушное судно ремонту на подлежит.

Ранее в Мадриде уже второй раз за неделю в аварии пострадал истребитель. Разбился истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании, в результате инцидента погиб пилот. ВВС Испании проводили военный парад ко Дню Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет.