15:54 18.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176586:roman

Украинские пограничники продолжают бороться с каналами торговли людьми

Государственная пограничная служба Украины прекратила деятельность 11 каналом торговли людьми. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Украинские пограничники продолжают бороться с каналами торговли людьми

Согласно информации службы, сотрудники пограничной службы провели арест 12 организаторов схемы вывоза украинских девушек за границу, где они использовались в сексуальном рабстве и трудовой эксплуатации.

Украинские суды уже подготовили дела и собрали всю необходимую доказательную базу в отношении пяти членов преступной группировки, остальные мошенники на данный момент находятся под стражей.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что в его ведомстве на 2018 год выделили дополнительных 400 тыс гривен для помощи всем, кто пострадал от рук организаторов торговли людьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители вместе с пограничниками разоблачили международный канал по торговле людьми в Днепровской области. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив