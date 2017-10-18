Украинские пограничники продолжают бороться с каналами торговли людьми

Согласно информации службы, сотрудники пограничной службы провели арест 12 организаторов схемы вывоза украинских девушек за границу, где они использовались в сексуальном рабстве и трудовой эксплуатации.

Украинские суды уже подготовили дела и собрали всю необходимую доказательную базу в отношении пяти членов преступной группировки, остальные мошенники на данный момент находятся под стражей.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева отметил, что в его ведомстве на 2018 год выделили дополнительных 400 тыс гривен для помощи всем, кто пострадал от рук организаторов торговли людьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители вместе с пограничниками разоблачили международный канал по торговле людьми в Днепровской области.