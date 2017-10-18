У входа в полицейский участок на юге Швеции прогремел взрыв

По словам правоохранителей, в отделение полиции поступил ряд телефонных звонков о сильном взрыве, прозвучавшем в районе Берга.

Было выяснено, что был взорван вход в здание полиции около двух ночи по местному времени, который причинил значительный ущерб. Причина взрыва неизвестна, по предварительным данным, никто не пострадал. В результате взрыва возник небольшой пожар. Частично разбились стекла окон не только самого здания, но и дома напротив.

Полиция пока не проводила задержаний по данному делу. Никаких угроз накануне происшествия стражам порядка не поступало.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле здания Верховной Рады Украины, где во вторник, 17 октября, около 400 человек собралось на митинг, произошли взрывы. Прозвучало больше десяти звуков, похожих на взрывы. В то же время у парламента нет столкновений.