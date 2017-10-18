Сотрудник киевской миграционной службы попался на взятке

Согласно информации службы, инцидент произошел в Вышгородском районном отделении УГМС в Киевской области. Специалист службы требовал дополнительных средств для ускорения выдачи и оформления биометрического паспорта.

Мужчина требовал дать девять тыс гривен для получения документа с "специальном порядке". Взяточник попался во время получения основной суммы в шесть тыс гривен.

Сотрудники прокуратуры настаивают на том, чтобы мужчина был временно помещен под домашний арест, ему также будет пожизненно запрещено занимать любые государственные должности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины опубликовало памятку, в которой напоминается гражданам страны об условиях безвизовых поездок в страны Евросоюза.