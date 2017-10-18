Под Винницей микроавтобус столкнулся с иномаркой, пострадали восемь человек - ФОТО

В результате аварии травмы получили восемь человек. Как сообщают местные издания, авария произошла на трассе возле города Липовец около десяти часов утра.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в это время в направлении Винницы двигалась "Газель".

От удара Daewoo Lanos загорелся. Водитель автомобиля успел спастись. Вместе с тем восемь человек скорая помощь увезла в больницу. Врачи оставили с травмами двух пострадавших, остальных после осмотра отпустили по домам. Сейчас полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а селе Пульмо Волынской области, в среду, 18 октября, трактор переехал шестилетнюю девочку. В результате аварии ребенок погиб на месте происшествия. Как сообщает сектор коммуникации управления национальной полиции в области, девочка переходила путь на нерегулируемом переходе на улице Независимости.