Ночью во Львове неизвестные устроили резню, три человека попали в больницу

В результате инцидента ранения получили три человека. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, около двух часов ночи правоохранители обнаружили на улице Петлюры трех раненных мужчин.

У одного из них было ножевое ранение шеи, у второго изрезана нога, третий человек получил ранения в область сердца. Инспекторы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая все троих увезла в больницу.

Вместе с тем причины конфликта раненные назвать не смогли, однако пояснили, что на них напали три человека и среди них одна женщина.

По данным патрульных, подозреваемых уже задержали. Причины конфликта неизвестны, дело передали следователям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник вечером, 16 октября, в Лондоне неизвестный с ножом напал на прохожих. Инцидент произошел на севере города, возле станции метро Parsons Green. В результате атаки один человек погиб.