На Волыни девочка погибла под колесами трактора

В результате аварии ребенок погиб на месте происшествия. Как сообщает сектор коммуникации управления национальной полиции в области, девочка переходила путь на нерегулируемом переходе на улице Независимости.

Ребенок внезапно выбежал на дорогу перед трактором, за рулем которого ехал 48-летний местный житель. От полученных травм девочка погибла на месте.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или экспуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Решается вопрос об объявлении виновнику ДТП подозрения в преступлении.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Подольском районе Полтавы десятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения на него части бетонной плиты.