На Виннитчине 30 граждан госпитализированы с отравлением

В Винницкой области – в поселке Горячковка Крыжопольского района 30 человек недавно отравились на свадьбе. Такие данные распространила пресс-служба полиции данного региона. Выяснилось, что за два последних дня в Крыжопольскую райбольницу были доставлены 30 человек - с диагнозом - пищевая токсикоинфекция.

Также выяснилось, что все пострадавшие употребляли на свадьбе пищу - в местной столовой. По факту отравления людей правоохранители уже открыли производство – по статье 325 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, четыре человека во Львове отравились ресторанной пищей.