14:36 18.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине 30 граждан госпитализированы с отравлением

Пострадавшие на Виннитчине употребляли пищу в местной столовой – во время празднования свадьбы.

На Виннитчине 30 граждан госпитализированы с отравлением

В Винницкой области – в поселке Горячковка Крыжопольского района 30 человек недавно отравились на свадьбе. Такие данные распространила пресс-служба полиции данного региона. Выяснилось, что за два последних дня в Крыжопольскую райбольницу были доставлены 30 человек - с диагнозом - пищевая токсикоинфекция.

Также выяснилось, что все пострадавшие употребляли на свадьбе пищу - в местной столовой. По факту отравления людей правоохранители уже открыли производство – по статье 325 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, четыре человека во Львове отравились ресторанной пищей.


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