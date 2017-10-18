13:49 18.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине мужчина убил своего друга и спрятал труп во дворе

В Киевской области мужчина совершил жестокое убийство товарища. В частности, преступник сначал убил своего друга, а потом его тело спрятал у себя во дворе. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей Киевщины.

На Киевщине мужчина убил своего друга и спрятал труп во дворе

По словам правоохранителей, в настоящее время 47-летний мужчина задержан. Также сотрудники полиции утверждают, что убийца пришел в гости к своему товарищу и между ними произошли небольшие скклоки. 

"Рюмка за рюмкой и между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Хозяин с кулаками набросился на своего гостя. Когда понял, что натворил беду, закопал тело несчастного у себя во дворе, скрыв следы преступления”, - отметили в полиции.

Кстати, злоумышленник уже неоднократно отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. В настоящее время мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Киевщине правоохранители задержали мужчину, убившего свою начальницу. Так, мужчина совершил убийство своей начальницы по причине запрета курить в цеху.


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