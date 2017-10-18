На Донетчине адвокат попался на взятке

Такое заявление сделали в прокуратуре. Выяснилось, что в Донецкой области недавно военная прокуратура вместе с правоохранителями выявила факт получения местным адвокатом взятки от клиента – в размере тысячи долларов. Такие данные распространила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Адвокат требовал от клиента деньги - за оказание воздействия на принятие решения уполномоченным лицом – по поводу непривлечения своего клиента к уголовной ответственности – также сообщили в прокуратуре. В общем адвокат с июля требовал четыре тысячи долларов.

Как сообщал УРА-Информ, на Луганщине на взятке попался глава городского полицейского отделения.