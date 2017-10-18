Лесные пожары в Испании и Португалии унесли жизни 45 человек

По состоянию на утро среды, 18 октября, на пожарах в Португалии погиб 41 человек, еще четыре жертвы найдены на севере Испании. При этом большинство погибших были найдены в своих автомобилях.

Кроме того, по информации издания, в результате лесных пожаров 71 человек получил травмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель правительства Галисии Сантьяго Вильянуэва заявил, что за выходные дни в регионе было зарегистрировано 200 пожаров.

Генеральный директор лесного хозяйства Томас Фернандес-Коут сказал, что лишь в воскресенье регион пострадал от 125 пожаров. Пламя также окружает самый населенный город автономного сообщества Виго.