07:59 18.10.2017 | Происшествия | Новости
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Лесные пожары в Испании и Португалии унесли жизни 45 человек

В Португалии и Испании, где уже который день бушуют лесные пожары, по последним данным, погибли 45 человек.

Лесные пожары в Испании и Португалии унесли жизни 45 человек

По состоянию на утро среды, 18 октября, на пожарах в Португалии погиб 41 человек, еще четыре жертвы найдены на севере Испании. При этом большинство погибших были найдены в своих автомобилях.

Кроме того, по информации издания, в результате лесных пожаров 71 человек получил травмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель правительства Галисии Сантьяго Вильянуэва заявил, что за выходные дни в регионе было зарегистрировано 200 пожаров.

Генеральный директор лесного хозяйства Томас Фернандес-Коут сказал, что лишь в воскресенье регион пострадал от 125 пожаров. Пламя также окружает самый населенный город автономного сообщества Виго.


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