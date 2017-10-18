14:56 18.10.2017 | Происшествия | Новости
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Курды вынуждены покинуть Киркук

На севере Ирака правительственные войска вынудили курдскую "Пешмергу" в отступлению от города Киркука. 

Курды вынуждены покинуть Киркук

Об этом передает DW.

В провинции Ниневия у Мосула курдские формирования покинули позиции из-за наступления иракской правительственной армии, в результате чего южная часть города Киркук перешла под контроль Багдада.

Напомним, что курдские войска "Пешмерга" занимали территорию города начиная с 2014 года, когда им удалось выбить из города боевиков "Исламского государства".

Город Кирку стал "яблоком раздора" между Эрбилем и Багдадом после того, как там были обнаружены месторождения нефти. Операция по отводу войск "Пешмерги" к границам автономной курдской области в Ираке продолжалась на протяжении 48 часов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Ирак отменил международные рейсы в курдскую столицу после референдума о независимости.


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