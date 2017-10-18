Эстонию накрыла тьма и прошел черный дождь - ФОТО

По словам синоптиков, после рассмотрения фотографий с сателлитов и подтверждений метеослужбы Финляндии, до Эстонии дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары.

Информации о химическом составе воздуха нет, так как нет специальных замеров. "Сегодняшняя мрачная обстановка - временное явление. С завтрашнего дня начнет светлеть, а тучи поднимутся выше", -уверяют синоптики.

В Таллинском аэропорту сообщили, что на авиасообщение темнота не влияет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сильных дождей, порывов ветра и гроз по состоянию на утро 21 сентября 2017 года в восьми областях Украины обесточено 130 населенных пунктов.