11:59 18.10.2017 | Происшествия | Новости
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Эстонию накрыла тьма и прошел черный дождь - ФОТО

Вчера, 17 октября, в эстонском городе Таллин, наступила тыма и прошел черный дождь во многих районах страны. Об этом сообщает местное издание ERR.

Эстонию накрыла тьма и прошел черный дождь - ФОТО

По словам синоптиков, после рассмотрения фотографий с сателлитов и подтверждений метеослужбы Финляндии,  до Эстонии дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары.

Информации о химическом составе воздуха нет, так как нет специальных замеров. "Сегодняшняя мрачная обстановка - временное явление. С завтрашнего дня начнет светлеть, а тучи поднимутся выше", -уверяют синоптики.

В Таллинском аэропорту сообщили, что на авиасообщение темнота не влияет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сильных дождей, порывов ветра и гроз по состоянию на утро 21 сентября 2017 года в восьми областях Украины обесточено 130 населенных пунктов.


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