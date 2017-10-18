Двести тысяч людей вышли в поддержку арестованных каталонских лидеров

Люди ночью заняли проспект от Проезда Грасия до площади Франсеск Масия, выступая против ареста лидеров ANC и Тmnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

Выкрикивая "Свобода!" и "Независимость!", распевая песни, тысячи протестующих зажгли свечи, требуя освобождения двух деятелей.

Протест завершился оглашением манифеста и пятью минутами молчания среди горящих свечей.

Таким образом, люди хотели показать, что они верят в то, что меры, принятые испанским Национальным судом, "несправедливые" и "незаконные".

А также призвали к освобождению Жорди Санчеса и Жорди Куишара.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", протестующие начали новый ряд демонстраций в Барселоне с требованием освободить двух лидеров движения за независимость Каталонии, арестованных в понедельник, 16 октября.