Двести тысяч людей вышли в поддержку арестованных каталонских лидеров

По данным гражданской гвардии, в Барселоне на демонстрацию во вторник вечером, 17 октября,собрались около 200 тыс. человек. Кроме того, в протесте приняли участие члены правительства Каталонии и мэрии Барселоны, а также лидеры профсоюзов. Об этом сообщает издание La Vanguardia.
Люди ночью заняли проспект от Проезда Грасия до площади Франсеск Масия, выступая против ареста лидеров ANC и Тmnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куишара.
Выкрикивая "Свобода!" и "Независимость!", распевая песни, тысячи протестующих зажгли свечи, требуя освобождения двух деятелей.
Протест завершился оглашением манифеста и пятью минутами молчания среди горящих свечей.
Таким образом, люди хотели показать, что они верят в то, что меры, принятые испанским Национальным судом, "несправедливые" и "незаконные".
А также призвали к освобождению Жорди Санчеса и Жорди Куишара.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", протестующие начали новый ряд демонстраций в Барселоне с требованием освободить двух лидеров движения за независимость Каталонии, арестованных в понедельник, 16 октября.