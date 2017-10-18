12:56 18.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Два авто столкнулись на Одесской трассе: есть пострадавшие

Недалеко от Киева на Одесской трассе зафиксирован дорожно-транспортное происшествие.

Два авто столкнулись на Одесской трассе: есть пострадавшие

По итогам данной аварии пострадали люди. Эти данные распространил dtp.kiev.ua.

Выяснилось, что столкнулись два автомобиля, по итогам данной аварии пострадали люди. Также серьезные повреждения получили автомобили. На место выехали патрульные, а также медики скорой помощи.

Как сообщал УРА-Информ, в Тернополе из-за действий пьяного водителя произошло тройное ДТП. На улице Билецкая столкнулись три авто. Виновником аварии был 28-летний водитель, доза алкоголя в крови которого превышала норму примерно в 15 раз. Люди по итогам этой аварии не пострадали.


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