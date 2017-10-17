Житель Запорожья хранил дома марихуану на 100 кг - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Как отмечается, в полицию постпули сообщении о том, что им препятствуют провести законный обыск в доме по выявлению пивных кег на улице Хворостянской, согласно постановлению суда. Однако, при обеспечении патрульными беспрепятственного обыска, они вместо пивных бочок обнаружили около 100 кг кустов растения каннабис.

По словам правоохранителей, мужчина выращивал коноплю для собственного употребления. В результате следователи изъяли растения для проведения экспертизы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Мелитополе Запорожской области правоохранители обнаружили у местного жителя пять килограммов марихуаны и кусты конопли. Наркодилером оказался гражданин 1955 года рождения.