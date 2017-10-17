16:00 17.10.2017 | Происшествия | Новости
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Жертвами пожаров в Испании и Португалии стали 40 человек - ФОТО

Количество жертв масштабных лесных пожаров в Испании и Португалии возросло до 40 человек. Об этом сообщают соответственные органы двух стран.

Жертвами пожаров в Испании и Португалии стали 40 человек - ФОТО

Спасательные службы Португалии заявили, что по состоянию на утро вторника, 17 октября, вызванные жарой лесные пожары находились под контролем. В этой стране известно о гибели не менее 36 человек и десятках раненых. Судьба семи человек остается неизвестной. В стране начался трехдневный общегосударственный траур.

В испанской Галисии, 27 очагов огня до сих пор не удается взять под контроль, заявили в администрации провинции.

Семь из них приближаются к населенным территориям. Власти до сих пор подозревает умышленные поджоги, тогда как расследование причин волны лесных пожаров продолжается.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на северо-востоке Португалии и в части Испании на выходных после жаркого и сухого лета вспыхнули пожары. В результате стихийного бедствия уже погиб по меньшей мере 31 человек


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