Жертвами пожаров в Испании и Португалии стали 40 человек - ФОТО

Количество жертв масштабных лесных пожаров в Испании и Португалии возросло до 40 человек. Об этом сообщают соответственные органы двух стран.
Спасательные службы Португалии заявили, что по состоянию на утро вторника, 17 октября, вызванные жарой лесные пожары находились под контролем. В этой стране известно о гибели не менее 36 человек и десятках раненых. Судьба семи человек остается неизвестной. В стране начался трехдневный общегосударственный траур.
В испанской Галисии, 27 очагов огня до сих пор не удается взять под контроль, заявили в администрации провинции.
Семь из них приближаются к населенным территориям. Власти до сих пор подозревает умышленные поджоги, тогда как расследование причин волны лесных пожаров продолжается.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на северо-востоке Португалии и в части Испании на выходных после жаркого и сухого лета вспыхнули пожары. В результате стихийного бедствия уже погиб по меньшей мере 31 человек.