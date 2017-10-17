В Запорожье неизвестные обстреляли иномарку

Сообщается, что утром около 10 часов по улице Нижнеднепровской неизвестные расстреляли автомобиль "Subaru Forester". В результате обстрела треснуло лобовое и заднее стекла авто. Водитель иномарки не пострадал.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается калибр патрона и модель оружие, с которого проводили обстрела. Причины нападения покамест не установлены, однако следователе рассматривают версию в профессиональной деятельностью пострадавшего мужчины.

Вчера на Закарпатье застрелили директора одного из ООО в собственном кабинете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Уютная в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение.