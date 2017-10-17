14:23 17.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье неизвестные обстреляли иномарку

В Запорожье неизвестные впритык расстреляли внедорожник. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик.

В Запорожье неизвестные обстреляли иномарку

Сообщается, что утром около 10 часов по улице Нижнеднепровской неизвестные расстреляли автомобиль "Subaru Forester". В результате обстрела треснуло лобовое и заднее стекла авто. Водитель иномарки не пострадал.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается калибр патрона и модель оружие, с которого проводили обстрела. Причины нападения покамест не установлены, однако следователе рассматривают версию в профессиональной деятельностью пострадавшего мужчины.

Вчера на Закарпатье застрелили директора одного из ООО в собственном кабинете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Уютная в Киеве произошла стрельба, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение


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