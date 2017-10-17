В Турции у автобуса с полицией прогремел взрыв - ФОТО

Инцидент произошел в районе Енишехир. По предварительным данным, целью злоумышленников мог являться полицейский автобус, размещенный вблизи места случившегося.

Взрыв классифицируется как теракт. На место происшествия прибывают машины скорой помощи и полиция.

Ранения получили не менее двенадцати человек.

В данное время, выясняются причины инцидента, после чего будут делаться более точные выводы относительно произошедшего.

По словам очевидцев, на месте взрыва видны были клубы дыма, поднимающегося вверх.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле здания Верховной Рады Украины, где во вторник, 17 октября, около 400 человек собралось на митинг, произошли взрывы. Как сообщают журналисты с места события, прозвучало больше десяти звуков, похожих на взрывы. В то же время у парламента нет столкновений. Здание парламента остается под усиленной охраной.