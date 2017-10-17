В Тернополе восьмилетний мальчик самостоятельно остановил грабителя

Об этом сообщает ТСН.

По словам правоохранителей, Антон Солярский был дома один, поскольку его мама и сестра уехали в село на похороны, а отец пребывает на заработках за границей. Третьеклассник как раз делал домашнее задание, сделал перерыв, чтобы пойти на кухню выпить воды. В этот же момент мальчик услышал в коридоре какой-то скрежет и увидел, как проворачивается верхний замок двери.

"Ребенок увидел мужчину, который суетился на лестничной клетке, и сразу сообразил, что это вор. Антон стал у входной двери и набрал полицию", - отметили в полиции.

На место инцидента сразу же прибыла следственно оперативная группа и мать третьеклассника.

В ответ на вопрос, не побоялся ли он грабителей, мальчик ответил: "Он знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, поскольку это выучил назубок еще в старшей группе детсада".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Виннице грабители пытали до смерти семью пенсионеров. На телах погибших были следы побоев, кроме того у мужчины были связаны руки.