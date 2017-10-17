В Тернополе восьмилетний мальчик самостоятельно остановил грабителя

В гореде Тернополь, находясь один дома, восьмилетний ребенок защитил свою квартиру от грабителей. В частности, когда преступники пытались вломился в дом, Антон не растерялся и вызвал полицию.
Об этом сообщает ТСН.
По словам правоохранителей, Антон Солярский был дома один, поскольку его мама и сестра уехали в село на похороны, а отец пребывает на заработках за границей. Третьеклассник как раз делал домашнее задание, сделал перерыв, чтобы пойти на кухню выпить воды. В этот же момент мальчик услышал в коридоре какой-то скрежет и увидел, как проворачивается верхний замок двери.
"Ребенок увидел мужчину, который суетился на лестничной клетке, и сразу сообразил, что это вор. Антон стал у входной двери и набрал полицию", - отметили в полиции.
На место инцидента сразу же прибыла следственно оперативная группа и мать третьеклассника.
В ответ на вопрос, не побоялся ли он грабителей, мальчик ответил: "Он знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, поскольку это выучил назубок еще в старшей группе детсада".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Виннице грабители пытали до смерти семью пенсионеров. На телах погибших были следы побоев, кроме того у мужчины были связаны руки.