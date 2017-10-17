16:30 17.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернополе нетрезвый водитель стал виновником тройного ДТП

В Тернополе нетрезвый водитель стал виновником тройного ДТП. Об этом сообщила патрульная полиция города.

В Тернополе нетрезвый водитель стал виновником тройного ДТП

По словам полицейских, доза алкоголя в крови водителя превышала норму в 15 раз. Из-за чего он стал виновником тройного ДТП. Nissan Kubistar, Honda Accord и Nissan Primastar столкнулись на улице Билецкой .

28-летний водитель Nissan Primastar, который является виновником ДТП, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"Алкотест согласился пройти на месте. Результат - 3,07 промилле", - добавила полиция.

На водителя патрульные составили протокол. В результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Волынской области произошло столкновение сразу четырех автомобилей. В результате аварии, к счастью, жертв нет, однако два человека попали в больницу с травмами. 


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