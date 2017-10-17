08:15 17.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Средиземном море судно столкнулось с лодкой мигрантов, погибли 34 человека

В Средиземном море в понедельник поздно вечером, произошло столкновение судна тунисского флота столкнулось с лодкой мигрантов.

В Средиземном море судно столкнулось с лодкой мигрантов, погибли 34 человека

В результате аварии погибли по меньшей мере 34 человека. Как сообщает Tunis Afrique Presse, спасателям удалось спасти 38 человек.

По состоянию на утро вторника, 17 октября, поиски людей продолжаются. Вместе с тем Министерство обороны Туниса начало расследование произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Ливии в Средиземном море спасатели судна Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee спасли 606 нелегальных мигрантов, в том числе 241 ребенка.

По предварительным данным судно Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, принявшее участие в поисково-спасательных работах, прибыло в город Палермо острова Сицилия с большим количеством нелегальных мигрантов, спасенных за последние 36 часов.


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