В Ровно автомобиль влетел в остановку, есть пострадавшие

Об этом сообщает отдел коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области.

Как отмечается, на улице Млиновской 20-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В свою очередь водитель последнего транспортного средства совершил наезд на авто BMW 520.

В результате Volkswagen от столкновения отбросило на остановку общественного транспорта, где находилась 36-летняя женщина. Так, спустя некоторое время ее доставили в больницу с многочисленными травмами.

"Все водители были трезвыми", - отметили в полиции.

По словам медиков, у потерпевшей диагностировали переломы ребер, а также ушибы. В свою очередь у 52-летней пассажирки Daewoo Lanos диагностировали ушиб позвоночника.

Добавим, что сотрудники правоохранительных органов по данному факту нарушения правил безопасности дорожного движения начали досудебное расследование по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве в Оболонском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации водитель автомобиля Renault сбил женщину, находясь в состоянии алкогольного опьянения.