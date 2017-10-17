13:36 17.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Полтаве ребенок попал в реанимацию в результате падения бетонной плиты

В Подольском районе Полтавы десятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения на него части бетонной плиты. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.

В Полтаве ребенок попал в реанимацию в результате падения бетонной плиты

Отмечается, что кусок плиты упал на ребенка с крыши гаража.

Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию детской горбольницы.

По словам врачей, у пострадавшего перелом ног и закрытая черепно-мозговая травма. На данный момент его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кривом Роге погиб годовалый ребенок, выпав из окна квартиры на четвертом этаже. По словам правоохранителей, годовалый малыш играя залез на спинку дивана, который стоял рядом с окном и выпал из окна, в то время как мать вышла из комнаты на кухню за едой для него. От полученных травм при падении ребенок умер на месте.


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