В Полтаве ребенок попал в реанимацию в результате падения бетонной плиты

В Подольском районе Полтавы десятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения на него части бетонной плиты. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.
Отмечается, что кусок плиты упал на ребенка с крыши гаража.
Мальчика срочно госпитализировали в реанимацию детской горбольницы.
По словам врачей, у пострадавшего перелом ног и закрытая черепно-мозговая травма. На данный момент его состояние здоровья оценивается как тяжелое.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кривом Роге погиб годовалый ребенок, выпав из окна квартиры на четвертом этаже. По словам правоохранителей, годовалый малыш играя залез на спинку дивана, который стоял рядом с окном и выпал из окна, в то время как мать вышла из комнаты на кухню за едой для него. От полученных травм при падении ребенок умер на месте.