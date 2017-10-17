14:59 17.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В оккупированном Енакиево пьяный боевик насмерть сбил трех подростков

Боевик в состоянии алкогольного опьянения и на угнанном автомобиле насмерть сбил трех подростков в оккупированном Енакиеве Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управление разведки Министерства обороны Украины.

В оккупированном Енакиево пьяный боевик насмерть сбил трех подростков

В разведке отметили, что все трое пострадавших скончались в результате полученных травм.

"В Енакиеве один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге на угнанном авто трох подростков, умерших от травм", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент на оккупированных территориях проводятся обыски в помещениях лиц, которые настроены лояльно к украинской власти, их задержание, блокируются населенные пункты.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в аварии, которая произошла в среду, 6 сентября, в Ровенской области, погибли пять известных людей Украины. На месте аварии погибли четверо политологов. Госпитализированный в тяжелом состоянии журналист скончался в реанимации.


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