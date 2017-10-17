В Одессе от удара тока на крыше поезда погиб подросток

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Как отмечается, сама трагедия произошла в Раздельнянском районе. Правоохранители утверждают, что парня ударило током, вследствие чего он был в критическом состоянии.

Также стало известно, что погибшего успели доставить в медицинское учреждение, где он и умер.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии. По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", три студента из индийского штата Карнатак настолько любили фотографироваться, что для этого удовольствия совершали экстремальные селфи. На этот раз молодые люди пытаясь сфотографироваться, однако не смогли адекватно оценить расстояние от себя д поезда. Все трое погибли на месте происшествия.