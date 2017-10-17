В Одессе горел 16-этажный жилой дом - ФОТО

К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, информацию о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома на проспекте Добровольского спасатели получили около 23 часов.

Уже на месте сотрудники ГосЧС установили, что открытым пламенем горит балкон и комната в квартире на седьмом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома. Спасатели немедленно обеспечили дом и вывели жильцов дома из задымленной зоны через безопасный выход по пожарной лестнице.

На момент пожара хозяева квартир отсутствовали. Пожар был полностью ликвидирован уже через час, однако огонь успел уничтожить в одной из комнат трехкомнатной квартиры имущество на площади 20 квадратных метров.

Сейчас полиция устанавливает причина пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на северо-востоке Португалии и в части Испании на выходных после жаркого и сухого лета вспыхнули пожары. В результате стихийного бедствия уже погиб по меньшей мере 31 человек. Как сообщает ВВС Украина, ссылаясь на данные службы гражданской обороны страны, три человека также погибли в Испании.