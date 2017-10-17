В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом, погиб один человек

Инцидент произошел на севере города, возле станции метро Parsons Green. В результате атаки один человек погиб.

Еще двое получили травмы. Как сообщает Mirror, скорая помощь увезла пострадавших в больницу, а нападающий скрылся.

Вместе с тем в Скотленд-Ярде не связывают данную атаку с терроризмом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября неизвестный с криками "Аллах акбар!" набросился с ножом на прохожих на вокзале в Марселе, убив двух молодых женщин. Нападавшего ликвидировала полиция.