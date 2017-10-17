В Италии 19-летнюю украинку обнаружили мертвой спустя 5 дней поисков

Правоохранительные органы Италии главной версией смерти Марии называют суицид. Скорее всего, она повесилась на шарфе. Однако не исключаются и варианты, что девушку могли убить или довести до самоубийства.

Девушка вышла из дома восьмого октября и не вернулась. Ее мать обратилась в полицию и поиски начались в тот же день. По словами матери, в последнее время Мария переживала депрессию.

Очевидцы видели, как девушка направлялась в центр города.

Обнаружить тело Марии помогли специально обученные собаки.

Сообщается, что семья погибшей прибыла в Италию еще девять лет назад из Львова. В этом году девушка закончила Коммерческую техническую школу геометров "Cuppari".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове мужчина совершил убийство, забив своего знакомого до смерти. Согласно данным – примерно в 23 часа вечера в Харькове около здания на улице Латвийская мужчины поругались. А вскоре один из них забил своего знакомого 27-ми лет до смерти. После этого человек с места событий скрылся.