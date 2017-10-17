В Италии 19-летнюю украинку обнаружили мертвой спустя 5 дней поисков

В Италии нашли мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, которая исчезла восьмого октября. Погибшую нашли после пяти дней поиска. Об этом сообщает портал anconatoday.it.
Правоохранительные органы Италии главной версией смерти Марии называют суицид. Скорее всего, она повесилась на шарфе. Однако не исключаются и варианты, что девушку могли убить или довести до самоубийства.
Девушка вышла из дома восьмого октября и не вернулась. Ее мать обратилась в полицию и поиски начались в тот же день. По словами матери, в последнее время Мария переживала депрессию.
Очевидцы видели, как девушка направлялась в центр города.
Обнаружить тело Марии помогли специально обученные собаки.
Сообщается, что семья погибшей прибыла в Италию еще девять лет назад из Львова. В этом году девушка закончила Коммерческую техническую школу геометров "Cuppari".
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